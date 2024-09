Per noi italiani il caffè è molto più di una bevanda: è un vero e proprio rito. C’è chi non riesce a farne a meno appena sveglio, per iniziare la giornata con la giusta carica e chi preferisce sorseggiarlo con calma nell’arco della giornata, per concedersi un momento di pausa da soli o in compagnia, come momento di socialità. Secondo una ricerca del Consorzio promozione caffè, che ha indagato usi e tradizioni degli italiani legati alla tazzina, il 73,9% degli italiani beve caffè regolarmente ogni giorno. Ma quanto sappiamo sul caffè?

Nell’ottica di diffondere la cultura del caffè con professionisti del settore, nasce il Beach Coffee Fest, un evento organizzato per la prima volta da Brazilcafè in collaborazione con Fabio Verona ed il suo Master Coffee Grinder Championship 2024, il campionato nazionale di macinatura che farà tappa a Scoglitti, frazione a mare di Vittoria, domenica 15 settembre al centro polivalente Medusa (via Riviera Lanterna). Una giornata ricca di eventi, tutti gratuiti, con degustazioni, formazione e giochi di spiaggia, dj set, a cominciare dalle 10.30. Al mattino, si terrà una masterclass riservata ai giornalisti con Francesca Bieker, nuova coordinatrice education Sca Italia (Specialty Coffee Association) che porterà il suo nuovo format Grip coffee program, con lei anche Eleonora Pirovano, presidente di Iwca Italia (International Women’s Coffee Alliance), che condurrà sessioni di approfondimento sulla cultura del caffè, con particolare attenzione sul ruolo delle donne nella filiera del caffè.

Alessio Vabres e Marco Poidomani di Sca Italia guideranno i partecipanti alla scoperta del caffè specialty e delle tecniche di macinatura e Giuseppe Fiorini, campione italiano di latte art, presenterà uno spazio dedicato alla preparazione di cappuccini e latte art. Con il coffee maker Iuri Grandini si terrà un focus speciale sulla preparazione del caffè con moka, ma per scoprire quali estrazioni particolari è possibile ottenere con la Pump-my-moka.

Nel pomeriggio spazio alla competizione con la terza tappa nazionale del Master Coffee Grinder Championship 2024: i baristi si sfideranno nella preparazione dell’espresso perfetto realizzato con un caffè certificato Iwca di Brazilcafè. A decretare il vincitore una giuria di esperti con a capo il giudice internazionale Luca Ventriglia.

Nel corso della giornata ci sarà spazio per il divertimento in spiaggia con giochi ed attività a tema caffè, ed un grande gioco aperitivo. Per i presenti gadget dagli sponsor Ipa Porcellane, IMS filtri, Pulycaff, Dalla Corte, Eureka, Brita Italia, DVG Coffee, Keber, Parallelo Lab, Metallurgica Motta, Bargiornale ed ovviamente Brazilcafè.

“Vogliamo diffondere la cultura del caffè con un evento che include una delle tappe di un campionato solitamente organizzato all’interno dei circuiti di formazione. Qui in Sicilia, per la prima volta, si dà la possibilità a un pubblico di non addetti ai lavori di assistere, coinvolgendolo attivamente in attività dinamiche e divertenti. Una decisione che nasce dall’intento di far divulgazione e di far luce su tante false credenze che riguardano questo mondo” dice Marco Randazzo, co-founder e responsabile vendite di Brazilcafè, che aggiunge “a differenza del mondo del vino la cui conoscenza inizia a diffondersi tra appassionati e consumatori, per il mondo del caffè si conosce poco: molti non conoscono la differenza tra Arabica e Robusta, non sanno che esistono più origini in purezza della stessa Arabica”.

Il Beach Coffee Fest punta l’attenzione sull’empowerment femminile nella filiera del caffè, in cui le donne che lavorano rappresentano oltre il 65%, ma solo una minima parte di loro occupa posizioni di rilievo. Nella consapevolezza che si possa fare di più, ci si pone l’obiettivo di conferire maggiore spazio e visibilità al loro contributo.



Per l’evento si utilizzerà una miscela proveniente da una cooperativa di sole donne sostenuta dall’International Women’s Coffee Alliance, di cui sarà presente la Presidente della sezione Iwca Italy, Eleonora Pirovano.



L’evento rappresenta un’occasione unica e imperdibile per coffee lover e giornalisti per vedere in azione i migliori campioni del mondo del caffè e diventare dei consumatori “consapevoli” imparando a riconoscere la qualità della materia prima e di chi la trasforma!