Fissate le date di ChocoModica 2024. “La festa del cioccolato nella nostra città – comunica il sindaco Maria Monisteri – sarà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre prossimi. La decisione l’abbiamo assunta ieri, al termine di un vertice che mi ha visto attorno allo stesso tavolo con il presidente del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica, Salvatore Peluso, il direttore del consorzio, Nino Scivoletto, il vicensindaco, Giorgio Belluardo, e l’assessore al Turismo, Tino Antoci, attivando così la macchina organizzativa per mettere in moto il circolo virtuoso istituzionale che mette la firma in calce all’evento. Ancora una volta, abbiamo scelto di fissare l’evento nel fine settimana dell’Immacolata Concezione che quest’anno, peraltro, cadrà di domenica. Ci saranno molte novità nell’edizione 2024 e siamo in fase di definizione dell’intero programma che renderemo noto fra qualche settimana. La scelta è quella di dare maggiore valore agli espositori e di confermare tutti gli eventi food che stanno attorno a questo momento di festa e a questo evento completamente dedicato al cioccolato. Abbiamo deciso, come Amministrazione, di incontrare per tempo i vertici del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e questo per evitare di arrivare, nel percorso di organizzazione e promozione, ad immediato ridosso dei giorni dell’evento stesso. Ed in questo senso, abbiamo trovato nei rappresentanti del consorzio la massima disponibilità e grande apertura per allargare la partecipazione dei nostri produttori a questa importante vetrina del dolce prodotto simbolo di Modica. Quello di ieri è stato solo il primo momento di una serie di incontri che avremo coinvolgendo tutti gli attori protagonisti della vita quotidiana di Modica, a cominciare da commercianti ed artigiani e non solo, punto di riferimento nella stesura del programmo di ChocoModica 2024”., aggiunge: “In questo 2024, saranno i bambini i protagonisti di ChocoModica sin dal giorno di apertura, venerdì 6 dicembre, con alunne e alunni delle nostre scuole che segneranno la festa da primi attori la festa sin dal taglio del nastro. Un’idea del presidente del Ctcm, Salvatore Peluso, che ha trovato in noi massima condivisione ed apprezzamento. I giochi a loro dedicati, compresi quelli della nostra tradizione, caratterizzeranno i tre giorni di ChocoModica 2024 oltre a laboratori, eventi specifici, con il coinvolgimento in tante iniziative collaterali che avranno protagonisti le più piccole e i più piccoli. Una festa del cioccolato dedicata ai bambini com’è giusto che sia. Ma anche un momento di grande apertura della città ai flussi turistici, nel primo vero week end verso il Natale. In via di definizione il programma di eventi collaterali e di quelli strettamente connessi al ‘cibo degli dei’, stiamo lavorando per essere pronti ad accogliere le migliaia di persone che si riverseranno a Modica in quel fine settimana. La simbiosi Modica/Cioccolato è un dato di fatto. E su questo dato di fatto, abbiamo chiesto al presidente ed al direttore del Ctcm di coinvolgere quanti più produttori di cioccolato della nostra Città in ChocoModica 2024, rendendo ognuno protagonista della dolce kermesse”.