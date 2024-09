Un aumento che non piace. La tassa soggiorno unisce il mondo delle imprese del settore turistico. Confimprese iblea boccia la proposta dell’amministrazione Cassi di aumentare l’imposta dal 1 gennaio 2025. “E’ necessario andare a ragionare con il Comune per definire, insieme, quali azioni possano essere utili all’incentivazione del flusso turistico – spiega Pippo Occhipinti, presidente provinciale di Confimprese – aumentare la tassa di soggiorno non è certo la soluzione. Sarebbe, invece, auspicabile andare ad analizzare come vengono impiegate le risorse raccolte con la tassa di soggiorno. Chiediamo al sindaco Cassì di fare marcia indietro nell’interesse del territorio”. Aumentare la tassa, senza alcuna concertazione o avviso agli operatori del settore, è contro ogni regola di buon senso. “Troviamo inopportuno l’aumento, il metodo e soprattutto la tempistica con cui il Comune ha preso una decisione simile – incalza Occhipinti – faremo fronte Comune dinanzi all’ennesima scelta voluta dal sindaco senza alcuna condivisione e concertazione con le associazioni di categoria”. Il gettito dell’imposta, secondo l’articolo due del regolamento comunale, è destinato a finanziare e promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ad alcuni macro-obiettivi: creazione e promozione nazionale e internazionale dei prodotti turistici della destinazione “Ragusa”, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica, nonché dei relativi servizi di trasporto pubblici e privati. “Risorse della tassa di soggiorno che, in alcuni casi, sono state destinate ad altre iniziative che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi e le finalità del regolamento comunale” conclude il presidente di Confimprese.