Un’altra serata dedicata al teatro. Un altro momento riservato alla spensieratezza e al divertimento. Domani sera, sabato 14 settembre, con inizio alle 21, nell’ambito della rassegna “Teatro e musica” promossa dal centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino, si terrà la rappresentazione della divertente commedia “Mprestimi a to mugghieri”. Sono tre atti carichi di ironia che saranno portati in scena, tratti dal testo di Nino Mignemi, dalla compagnia teatrale “I picciuotti ri l’oratorio” di Ragusa che già grande successo hanno ottenuto nelle precedenti repliche, sempre con lo stesso lavoro. La regia è affidata a Salvatore Parrino che ha cercato di mettere in risalto gli aspetti più divertenti dei vari personaggi in lizza i quali sono pronti a salire sul palco con tutta la loro verve per catturare l’attenzione del pubblico. Ticket d’ingresso per assistere alla rappresentazione cinque euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 331.9382935. Il cartellone è sostenuto dal Libero consorzio comunale di Ragusa, dal Comune di Comiso, dalla Regione, assessorato al Turismo e spettacoli, oltre che dalla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. Un appuntamento da non perdere sulla falsa riga degli altri eventi inseriti in cartellone che hanno già riscosso grande attenzione da parte del pubblico.