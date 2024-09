I ragazzi e gli operatori dell’Anffas onlus Ragusa hanno voluto salutare e abbracciare il parroco della parrocchia San Paolo apostolo, don Mauro Nicosia, che ha concluso il proprio cammino dopo otto anni di servizio nella comunità e che è stato trasferito in altra sede. Alla presenza della direttrice, Salvina Cilia, don Mauro è stato ringraziato per questi otto anni trascorsi insieme.

“I ragazzi, e devo dire pure gli operatori – spiega la direttrice – ci tenevano a questo momento per manifestare apprezzamento a don Mauro circa la sua attenzione nei nostri confronti e per averci accompagnato nel nostro cammino di fede. Ma non solo. Lo abbiamo ringraziato per averci sempre coinvolto, per averci fatto sentire parte integrante di una comunità. Sono stati, con lui, sempre bei momenti di gioia e di fraternità. Lo ringrazieremo sempre per l’attenzione che ha tributato a tutta la nostra realtà. E questa è stata pure l’occasione per augurargli buon cammino. Non è mancata un poco di emozione, ma subito superata dal fatto che siamo certi che don Mauro continuerà a fare in modo che il proprio percorso pastorale possa risultare straordinario anche altrove. I nostri cari e affettuosi ragazzi hanno voluto essere protagonisti di questo momento, un momento che, riteniamo, don Mauro abbia gradito notevolmente”.