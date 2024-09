Ha avuto luogo a Modica, nella sede operativa dell’Università della Terza età, in via Sorda Sampieri (presso l’Icotea) un incontro fra i consigli direttivi delle sedi Unitre della città della Contea e di Scicli. La riunione, voluta dai rispettivi presidenti, Enzo Cavallo e Salvatore Campo (nella foto), è stata convocata a seguito delle interlocuzioni e degli approfondimenti avviati nel corso del precedente anno accademico, ed è servita per sancire il “gemellaggio” fra le due sedi e per la individuazione di iniziative comuni da offrire ai rispettivi soci, da realizzare in piena armonia e di concreta e positiva collaborazione. Le due sedi, fermo restando lo svolgimento delle attività individuate ed approvate dai rispettivi organi deliberanti, sceglieranno di comune accordo le iniziative da realizzare insieme col coinvolgimento dei rispettivi soci.cIn attesa della definizione dei programmi per l’anno accademico 2024/2025, si è convenuto di individuare di comune accordo alcuni incontri o conferenze alternando il comune di svolgimento; di organizzare insieme i viaggi e le escursioni che faranno parte dei rispettivi programmi; di operare insieme per la valorizzazione delle “eccellenze” barocche e culturali dei due comuni e della provincia; di fare rete per l’acquisizione di finanziamenti destinati al terzo settore.

“Abbiamo voluto, cercato e trovato questa forma di utile collaborazione – ha dichiarato Salvatore Campo presidente dell’Unitre di Scicli – L’impegno profuso dall’Unitre a favore dei soci non conosce soste. Collaborando con altre sedi e facendo rete sono sicuro che riusciremo a centrare traguardi che da soli difficilmente potremo raggiungere”.

“L’incontro comune dei consigli direttivi dell’Unitre di Modica e di Scicli – ha sottolineato Enzo Cavallo dell’Unitre di Modica – ci ha fatto capire che insieme si opera meglio e si possono fare esperienze sicuramente positive. Il nostro obiettivo è quello di coordinarci con le altre sedi Unitre iblee e siciliane”.