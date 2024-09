È stata annunciata la XII edizione del Vittoria Peace Film Fest. La kermesse cinematografica è in programma alla Multisala Golden di Vittoria (Ragusa) dal 2 al 5 dicembre 2024. Lo comunicano Giuseppe Gambina, Luca Gambina, Andrea Di Falco. I direttori artistici rendono nota la pubblicazione dei bandi di concorso. Alle selezioni relative ai Lungometraggi, Documentari e ai Cortometraggi possono essere iscritte tutte le opere italiane e straniere realizzate dal 1° gennaio 2024, edite e inedite. I film possono essere girati in qualsiasi lingua, dialetti inclusi, purché siano sottotitolati in italiano. La scadenza per partecipare al festival (a titolo gratuito) è fissata al 31 ottobre 2024. Per scaricare i bandi di concorso del Vittoria Peace Film Fest occorre consultare i siti web vittoriapeacefilmfestival.com e cinemagolden.it. È possibile richiedere i bandi di concorso via mail, agli indirizzi: vittoriapeacefilmfestival@gmail.com laboratorio451@gmail.com. Sono accettati, esclusivamente, i film inviati attraverso i link, alle suddette e-mail.

I premi in palio per i film che partecipano al Vittoria Peace Film Fest sono: Miglior Lungometraggio, Miglior Regia sezione lungometraggi; Miglior Documentario, Miglior Regia sezione documentari; Miglior cortometraggio, Miglior Regia sezione cortometraggi; Premio Green, “Cinema per l’ambiente”; Premio Sebastiano Gesù, “Cinema per la pace”; Premio Tullia Giardina “Sceneggiatura per la pace”; Premio giornalistico Gianni Molè, “Cronisti per la pace”. Il Vittoria Peace Film Fest è un progetto di G&G Cinema Teatri Arene, realizzato in collaborazione con il Cineclub d’Essai di Vittoria, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, del Sistema accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission dell’AssembleaRegionale Siciliana e con il patrocinio della Città di Vittoria. Alla realizzazione del festival, in tutte le sue fasi e sezioni, contribuisce una collaudata squadra di collaboratori, i quali si occupano anche di iniziative collaterali, del partenariato con il Sai (Sistema accoglienza e integrazione), dei rapporti con le dirigenti e i docenti delle scuole superiori del territorio e dei Pcto(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolti dagli studenti. Dal 2018 il festival è presieduto dal regista Pasquale Scimeca, mentre il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. La selezione dei documentari e cortometraggi è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.