Un fine settimana scoppiettante, quello appena trascorso, al centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino. Dove il cartellone “Teatro e musica – Culture is life” ha colpito nel segno, riuscendo a richiamare il pubblico da più parti. A cominciare, venerdì scorso, dal concerto che ha avuto per protagonista la Lucio Battisti tribute band “Marenero” che ha entusiasmato e coinvolto i presenti sull’onda lunga delle canzoni più celebrate del grande cantautore italiano. In molti, poi, hanno accompagnato l’esibizione con balli estemporanei che hanno reso la performance ancora più divertente e, sicuramente, in allineamento con quello che era l’obiettivo che gli organizzatori del cartellone si erano prefissati, vale a dire cercare di fare interagire gli spettatori. Questi ultimi, inoltre, il giorno dopo, sabato sera, sono rimasti affascinati dalla performance teatrale che la compagnia “I picciuotti ri l’oratorio” di Ragusa ha saputo profondere sul palco ottenendo, anche in questo caso, lo scopo di richiamare l’attenzione degli appassionati e di chi ha voluto semplicemente trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Una formula ben riuscita che sarà ripetuta anche per il prossimo fine settimana e che non mancherà di continuare ad attirare l’attenzione di chi vuole vivere nella maniera più divertente possibile questi scampoli d’estate che ancora restano a Pedalino. Il cartellone è sostenuto dal Libero consorzio comunale di Ragusa, dal Comune di Comiso, dalla Regione, assessorato Turismo e Spettacoli, e dalla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana.