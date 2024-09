Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno si mettono al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. Quest’anno Legambiente Scicli “Kiafura” ha deciso di riportare l’attenzione sul Parco extraurbano di Costa di Carro, il polmone verde di macchia mediterranea ubicato sulla costa tra le frazioni di Cava d’Aliga e Sampieri, meta di tanti escursionisti che amano la natura ma anche luogo deturpato dagli abbandoni dei rifiuti, dal degrado provocato nell’ultimo anno da un incendio e, non meno importante, dall’impatto provocato dal passaggio di motocross che frequentano il luogo abusivamente. “Con questa iniziativa di volontariato alnell’ambito della giornata mondiale” – dichiara Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli “Kiafura” – vogliamo rimarcare l’importanza delle aree naturalistiche e sottolineare anche che tenerle in buono stato di salute, non è più solo un atto volontario ma un obbligo di legge, grazie all’approvazione della “Nature Restoration Law”, la Legge per il Ripristino della Natura, approvata dalla Commissione europea lo scorso giugno”. “Le stime recenti mostrano che l’80% degli habitat naturali sono in condizioni critiche, il 10% delle specie di api e farfalle rischiano l’estinzione, e il 70% dei suoli è in condizioni malsane. Per questo motivo, è stato necessario e urgente adottare una normativa più rigorosa. Tra i benefici attesi dall’applicazione della “Nature Restoration Law”, vanno annoverati certamente: la mitigazione del cambiamento climatico, il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi, il valore economico e sociale dell’ambiente naturale risanato, l’impegno internazionale per la salvaguardia della biodiversità. La restaurazione degli ecosistemi può contribuire significativamente all’assorbimento di Co₂, aiutando a mitigare il cambiamento climatico. Ecosistemi sani e diversificati sono più resilienti ai cambiamenti climatici e ad altri stress ambientali. Allo stesso tempo, un ambiente naturale sano può migliorare la qualità della vita, offrire nuove opportunità economiche e sostenere il turismo ecologico”. L’iniziativa è realizzata con il contributo della campagna Sicilia Munnizza Free di Legambiente Sicilia, con i volontari di Legambiente Scicli “Kiafura” e di Plastic Free Scicli. Sabato 21 settembre alle 16 l’appuntamento con i volontari che si vorranno unire all’iniziativa è al parcheggio dell’ingresso del parco di Costa di Carro, sulla provinciale 65 Cava D’Aliga–Sampieri.