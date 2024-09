Il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza si presenta alla città con una presentazione nell’aula consiliare di palazzo San Domenico a Modica. Per l’occasione presenti le istituzioni, con la figura del sindaco Maria Monisteri a guidare l’incontro.

“Questo è un momento importante in cui viene coinvolta l’intera città – dichiara proprio il sindaco – Stiamo presentando la prima squadra della città e quindi non possiamo che essere felici di questo incontro. Lo scorso anno ero sugli spalti con i colori di Modica addosso e non vedo l’ora di tornare al “Vincenzo Barone”. Sono contenta di avervi qui, è importante perché la vostra squadra è quella che rappresenta di più la città. Siamo una città che vive di sport con tutte le discipline possibili, ma chi la fa da padrone resta il calcio, a Modica come in tutta la nazione. g lavorando affinché in breve tempo si possa consegnare la casa del calcio, lo stadio “Pietro Scollo”. Ho lottato tanto per inaugurare questa struttura rinnovata e questo è uno dei motivi per cui volevo tanto essere il sindaco di Modica. Ho viaggiato tanto in direzione Palermo per studiare quelli che dovevano essere gli accorgimenti per vedere approvato il nostro grande progetto per questo stadio e per il Modica Calcio. Ringrazio chi dalla Regione ci aiuta a crescere, nella figura dell’onorevole Ignazio Abbate, voi che ci rappresentate in campo e tutte le aziende che sostengono il progetto come sponsor, oltre agli ultras negli spalti”.

Dal canto suo la società ha ringraziato le istituzioni per l’impegno dimostrato nell’ambito dei lavori al nuovo stadio, ribadendo l’importanza di questo progetto. “Essere qui oggi è motivo di grande soddisfazione. Siamo all’alba del quarto anno alla guida del Modica Calcio e riteniamo importante essere qui oggi per presentare i nostri ragazzi alla città. – dichiara il patron Mattia Pitino – L’amministrazione la sentiamo vicina e quindi è importante portare qui i ragazzi che devono vivere i luoghi simbolo della città perché saranno loro a rappresentarli in giro per la Sicilia. Il nostro impegno è condiviso con la comunità perché abbiamo riscontro da tutti, dalle istituzioni alle aziende fino ai ragazzi e ai nostri tifosi. Il futuro di questa società dipende molto anche dalla nuova struttura e in questo ringrazio l’amministrazione attuale e quella precedente per l’impegno”.

“Volevo ringraziare tutti – dichiara nel suo intervento il dg Marcello Pitino – La nostra società è giovane e si impegna a portare lo stesso entusiasmo ai ragazzi della città. Credo molto in questa squadra e nelle istituzioni che ci aiuteranno a migliorare anche nelle infrastrutture. Crediamo molto nel territorio, un progetto al quale lavoriamo anche per il futuro, con tanti Under che rappresentano il territorio in campo. Il sogno del nuovo stadio è fondamentale per portare avanti il nostro progetto e per dare lustro alla città di Modica. Lavoreremo alacremente per portare i nostri giovani nel calcio dei grandi e crescere come società insieme a loro”.

Nelle battute finali il presidente Peppe Rizza ha presentato la rosa del Modica Calcio e tutto lo staff tecnico, prima della classica foto di rito con le istituzioni, con l’augurio di vivere una grande stagione insieme.