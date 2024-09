Si terrà lunedì 23 settembre la consegna di un defibrillatore che sarà donato alla scuola dell’infanzia di Marina di Acate dal geometra Rosario Macca. Un momento importante per una scuola che sta crescendo in fretta grazie all’impegno di tutti coloro i quali hanno creduto alla sua importanza e proseguono nel percorso di costruzione di un plesso, necessario per l’inclusione dei bambini presenti nella frazione marinara di Acate e delle loro famiglie, luogo nevralgico della fascia trasformata. Bambini che prima non avrebbero potuto frequentare la scuola, per motivi logistici, adesso, invece, hanno iniziato e vissuto i loro primi giorni di scuola insieme ai loro compagni, alle compagne, e a tutti i maestri e le maestre. Crescono i numeri, aumentano i bisogni, ma le attenzioni per poter favorire le possibilità di un plesso così importante quanto nuovo provengono da diversi fronti. Ed è proprio la sinergia inter istituzionale ad aver permesso tutto questo. Adesso, grazie alla donazione di un cittadino attento alla salute dei bambini il plesso di Marina di Acate avrà un defibrillatore, la cui importanza per la sicurezza della salute è nota. Ricco il programma per questa “festa” che inizierà alle 10 con l’esibizione degli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo Capitano Puglisi di Acate, di cui fa parte integrante il plesso dell’infanzia di Marina di Acate. Interverranno, in ordine come da programma: il dirigente dell’I.C. “Cap. Puglisi”, prof. S. Panagia; il sindaco di Acate, G. Fidone; la dirigente dell’At di Ragusa; il prefetto di Ragusa, G. Ranieri; il vescovo, mons. G. La Placa; il commissario straordinario Asp, G. Drago; il parroco di Acate, don M. Cascone; il direttore dell’Ufficio regionale per la Carità della Cesi, D. Leggio; il geom. R. Macca, donatore del defibrillatore, presidente del Consiglio centrale dell’Associazione San Vincenzo De Paoli di Vittoria-Scoglitti-Acate; il dott. G. Giarratana, medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione, istruttore Nazionale Blsd, ideatore del progetto “Città cardioprotette”. Alle 11.30 ci sarà la cerimonia di consegna del defibrillatore che proseguirà con un’altra esibizione degli alunni dell’Indirizzo musicale e con la visita dei locali della scuola da parte degli intervenuti.