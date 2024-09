Ancora un appuntamento con la musica. Ancora un ingresso libero. Nell’ambito del cartellone Teatro e musica – Culture is life promosso dal centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino, venerdì è in programma il quarto momento della rassegna che sta animando le serate settembrine della frazione di Comiso. Con inizio alle 21, infatti, è in calendario la performance del JazzUp quintet, con un live music concert che scandaglia le pagine più coinvolgenti del panorama jazz e che è dunque pronto ad ammaliare tutti gli spettatori che saranno presenti.

Un cambio di genere deciso, dunque, rispetto alla precedente serata a tema musicale che, anche questa volta, però, ha un solo obiettivo, quello di sorprendere gli appassionati e di fare in modo che gli stessi possano trascorrere una serie di momenti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, crogiolandosi con l’ascolto di pezzi d’autore. I cinque componenti del JazzUp sono pronti a fare del loro meglio per catturare la più intima capacità di tutti coloro che saranno presenti nel predisporsi a questo genere che, sempre di più, sta riscuotendo attenzione sul territorio ibleo. Si annuncia, dunque, un altro straordinario appuntamento all’insegna del trattenimento così come auspicato da più parti e così come rientra negli obiettivi degli organizzatori facendo riferimento a una eccezionale occasione di elevato spessore musicale.