Il Costaiblea Film Festival ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio a Marina di Ragusa, inaugurando una delle edizioni più attese di sempre. La 28ª edizione del festival, come sempre diretto dal regista Vito Zagarrio, ha aperto le porte con la mostra dedicata a Marcello Mastroianni, La memoria è come un film” curata daallestita a Casa Villa Ottaviano, in via Dandolo, in pieno centro storico. Un omaggio che, a 100 anni dalla nascita del leggendario attore, celebra la sua carriera e il suo legame con il grande cinema italiano, attraverso manifesti storici e una selezione di scene chiave presenti in un film di montaggio di Angelo Piccione e di cui ne ha discusso anche il regista Vincenzo Cascone. In piazza Torre, con l’intervento di Federica Schembri, la proiezione di film e documentari di autori siciliani come “Io rimango qui” di Giuseppe Palmeri, “Il coraggio di raccontarsi” realizzato dagli allievi del corso di cinema condotto da Antonio Carnemolla, che presenterà le due proiezioni, ”Ragusae. Voci e storie dal centro” dell’associazione L’argent con riprese e montaggio di Giuseppe Santoro e “Un seme in città” di Francesco Bocchieri con l’associazione Insieme in città.Ma l’attesa è tutta per domani, 20 settembre, quando arriverà uno dei grande ospiti di questa edizione, Matteo Garrone, uno dei maestri del cinema contemporaneo. A grande richiesta, il Costaiblea Film Festival annuncia una straordinaria novità, un fuoriprogramma: la proiezione del suo film “Io capitano”, candidato all’Oscar, che sarà trasmesso in coda a “Il racconto dei racconti”. Questo evento speciale un’importante occasione per il pubblico di assistere alla proiezione di due opere cruciali nella filmografia di Garrone, uno sguardo tra il fantastico e la cruda realtà. “Io capitano” ha già riscosso un enorme successo internazionale e racconta la drammatica odissea di due giovani migranti senegalesi che affrontano un viaggio disperato verso l’Europa, un tema che tocca da vicino le coste siciliane. La sua proiezione, immediatamente successiva a “Il racconto dei racconti” (in parte girato al Castello di Donnafugata), sottolinea il legame profondo tra il regista italiano e la Sicilia, terra spesso al centro delle sue storie. Alle 19:00 di questo venerdì 20 settembre in Piazza Torre, Garrone terrà la sua masterclass molto attesa, aperta a tutti gli appassionati e dedicata in particolare a studenti di cinema e giovani registi (previsto rilascio di attestati). Durante l’incontro, Garrone ripercorrerà la sua carriera, commentando scene tratte dai suoi film, offrendo così una lezione unica su come nascono le sue storie visivamente affascinanti e al tempo stesso potenti dal punto di vista sociale.Il festival, che durante l’inaugurazione ha visto anche la presenza dell’on. Stefania Campo, proseguirà il 21 settembre con l’arrivo di un altro grande autore: Roberto Andò. Il regista siciliano, tra l’altro noto per film come “Viva la libertà” e “Le confessioni”, offrirà al pubblico una retrospettiva delle sue opere, oltre a presentare per la rassegna Liolà il suo libro “Il piacere di essere un altro”. Un’occasione preziosa per esplorare il suo lavoro e riflettere ancora sul cinema italiano. Domenica 22 settembre sarà invece la volta di Catherine McGilvray, regista e documentarista, che guiderà un focus su Federico Fellini e il rapporto del maestro con la psicanalisi, e della regista Marianna Sciveres, che presenterà il suo cortometraggio. Conclusione in musica con il concerto “Note da Oscar” con i Chroma Ensemble che uniranno le loro esecuzioni a spezzoni video di film offrendo un interessante appuntamento per il festival che si svolge con il sostegno del Comune di Ragusa, del Ministero della Cultura – Divisione Cinema-Audiovisivo, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Spettacolo, della Sicilia Film Commission e la collaborazione della Pro Loco Mazzarelli. Info su programma attraverso i canali social e il sito internet costaibleafilmfest.wixsite.com/costaiblea