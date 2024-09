Non è morto, come sembrava in apparenza, ma è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore il modicano di 78 anni che, questa mattina, si è ferito con un colpo d’arma da fuoco in centro storico a Modica, in piazza Corrado Rizzone, dietro al panificio Fratantonio, dove insiste un vicoletto. Dapprima l’uomo sembrava privo di vita, immobile sull’asfalto e pieno di sangue. Ma poi è stato accertato che era ancora in vita ed è stato quindi portato in codice rosso in ambulanza all’ospedale, dove, come accennato, si trova ricoverato in condizioni critiche. Il colpo d’arma da fuoco ha attinto l’uomo al ventre. Ad attirare l’attenzione dei passanti il rumore dello sparo. Subito è stato lanciato l’allarme. La zona è transennata. La polizia sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica: sembra sia stato l’uomo a ferirsi intenzionalmente. Il 78enne ha subito in ospedale l’asportazione della milza. Al momento si trova ricoverato in Rianimazione.