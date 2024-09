Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere con particolare riguardo ai delitti in materia di sostanze stupefacenti, il personale del commissariato di Ps di Vittoria ha tratto in arresto un minore incensurato, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, transitando nei pressi del quartiere Celle di Vittoria, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno “strano movimento” da parte di un ragazzo che, a bordo di un ciclomotore, alla vista degli operatori di polizia cambiava repentinamente direzione al fine di eludere un eventuale controllo. Pertanto i poliziotti si ponevano immediatamente all’inseguimento del giovane bloccandolo poco distante.

Il successivo controllo al quale veniva sottoposto il sedicenne permetteva di rinvenire due involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, nonché un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e una considerevole somma di denaro.

In considerazione di quanto rinvenuto i poliziotti estendevano la perquisizione all’abitazione del giovane e rinvenivano altri 36 panetti di hashish per un peso complessivo di 3 kg e 700 grammi, oltre ad altra sostanza stupefacente del tipo cocaina o marijuana nonché altro materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento della droga. Al giovane veniva sequestrata anche una ingente somma di denaro in contanti, pari a circa diecimila euro in banconote di diverso taglio, ritenuta essere provento dell’illecita attività di spaccio. Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso il carcere minorile di Catania a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.