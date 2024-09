Avviato il nuovo anno del servizio civile universale presso il Comune di Comiso. Tutti i volontari sono stati accolti presso l’Aula consiliare dal sindaco Maria Rita Schembari, dall’assessore agli Affari generali e al Personale Dante Di Trapani, dall’assessore alla Pubblica istruzione e Pari Opportunità Giusi Cubisino, dai dipendenti degli uffici delle politiche giovanili insieme alle operatrici locali di progetto che hanno dato il benvenuto ai giovani che da ieri hanno iniziato il loro percorso di servizio civile nazionale presso l’ente comunale di Comiso. “Alcuni di loro saranno destinati a supporto delle varie istituzioni scolastiche, altri lavoreranno a più stretto contatto con gli uffici comunali occupandosi in particolare di cultura e biblioteca, di turismo e quant’altro – ha commentato il sindaco Schembari -. Sarà un’importante esperienza per i giovani e una risorsa fondamentale per l’intera città. Sono certa che, a conclusione di questa esperienza, usciranno più maturi e sicuramente più consapevoli di che cosa sia una macchina amministrativa importante come l’ente Comune”. Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia. Il servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.