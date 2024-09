Primi allenamenti con la sua nuova squadra per, il nuovo opposto dell’che arrivato nella città della Contea martedì si è subito messo a disposizione del tecnicoe del suo staff per recuperare il tempo perso durante l’estate. L’atleta italo cubano, tuttavia, avrà tempo per trovare la migliore forma perchè, come prevede il regolamento, essendo arrivato all’ombra deldopo la chiusura del volley mercato, dovrà saltare le prime tre giornate di campionato., dunque, potrà esordire con i “Galletti” soltanto il 2 novembre nel match casalingo con“Le prime impressioni dal mio arrivo a– dichiara– sono state molto positive. I miei compagni, la dirigenza e tutto lo staff mi hanno accolto con molto calore. Sono qua da tre giorni e tutte le persone che ho incontrato mi hanno dimostrato molto affetto e di questo sono molto felice. Sono venuto aper disputare un campionato di alto livello e personalmente mi aspetto di fare grandi cose e per questo, mi sono messo subito a disposizione di tutta la squadra e dello staff tecnico. Il campionato dicontinua ad alzarsi di livello anche quest’anno dal momento in cui le squadre sono diminuite. Io -continua – ho anche i miei obiettivi personali che collimano con le aspettative della squadra vediamo se riesco a raggiungerli o addirittura superarli, ma sono qui con tantissimo entusiasmo, con tantissima voglia e soprattutto con tantissima fame. Ai miei nuovi tifosi dico che quest’anno si divertiranno come lo hanno fatto già, perché la squadra ha già fatto bene in passato. Spero di dare il mio contributo per farli divertire quando verranno a vederci al “perché in campo sono un giocatore abbastanza baricentrico, quindi – conclude– spero che questo a loro piaccia e cercherò di fare di tutto per non far sprecare loro il tempo quando verranno a sostenerci”. Nel pomeriggio, intanto, la squadra sosterrà il primo test match a Catania, dove Chillemi e compagni saranno ospiti della Cosedil formazione di Serie A2 che ha costruito una rosa per provare a ritornare immediatamente in Superlega. Coach Distefano, dunque, che naturalmente non schiererà Padura Diaz, avrà la possibilità di verificare sul campo la crescita della squadra in queste quattro settimane di preparazione al campionato.