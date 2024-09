L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha deliberato lo stanziamento di 60mila euro in sussidi a sostegno del reddito. Questa misura, seppur di dimensioni contenute, assume un valore strategico cruciale per le imprese socie e i loro dipendenti. Il presidente Gregorio Lenzo sottolinea come, grazie a questi interventi, è possibile rivolgersi a quel potenziale umano rappresentato tanto dai datori di lavoro quanto dai lavoratori. “Mi preme altresì rimarcare come la bilateralità, intesa come cooperazione tra le parti sociali – continua il presidente a nome del consiglio direttivo (nella foto) – deve essere vista non solo come un supporto contingente, ma come un pilastro su cui costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. L’auspicio del nostro consiglio direttivo è quello di potenziare ulteriormente queste iniziative, mirando a un impatto più incisivo e duraturo nel tempo”. I sussidi ai lavoratori dipendenti e per le aziende iscritte all’Ebt di Ragusa saranno erogati fino ad esaurimento delle disponibilità previste. La corresponsione delle erogazioni è vincolata all’applicazione del vigente Ccnl e del contratto integrativo del 13 ottobre 2010 e successivi. La richiesta di erogazione dei sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2024 utilizzando i moduli appositamente predisposti. La richiesta di concessione deve essere presentata a mezzo pec.

I sussidi previsti per le varie forme di sostegno al reddito sono i seguenti: contributo per acquisto lenti da vista per i figli dei lavoratori/lavoratrici, importo massimo previsto per il contributo € 150,00. Contributo per spese odontoiatriche per i figli dei lavoratori/lavoratrici importo massimo previsto per il contributo € 200,00. Contributo nascita bebè per lavoratori/lavoratrici importo massimo previsto per il contributo annuo € 350,00. Contributo spesa per attività sportive per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli minorenni, importo massimo previsto per il contributo annuo € 150,00. Contributo spesa per l’acquisto di libri di testo, strumento musicale, strumento digitale per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli, che siano iscritti e frequentino nella provincia di Ragusa istituti scolastici di primo e secondo grado e istituti di istruzione professionale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 250,00. Contributo spesa per le tasse universitarie anno accademico 2023/2024 per i lavoratori/lavoratrici e per i loro figli studenti iscritti alle Università, al fine di sostenere la crescita culturale, importo massimo previsto per il contributo annuo € 350,00. Contributo per corsi di formazione per i lavoratori/lavoratrici importo massimo previsto 50% del totale per un massimo di € 250,00. Le aziende potranno usufruire di un rimborso fino a un massimo di € 1.000,00, per le spese sostenute nel 2024 relative a: corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; legge sulla privacy; corsi di lingua; acquisto defibrillatori Dae; visita medica aziendale obbligatorie; efficientamento energetico; digital transformation. I vari contributi sono cumulabili fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per l’erogazione che è pari ad € 400,00 per ciascun lavoratore richiedente e fino a 1000 per ciascuna azienda. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.