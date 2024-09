“Apprezziamo la pubblicazione, anche se tardiva, del decreto attuativo sulla patente a crediti e auspichiamo che immediatamente sia messo on line il sito dell’Inl che permetterà la registrazione delle imprese. Ci auguriamo che non si tratti solo di un altro adempimento burocratico, che le procedure siano quanto più snelle possibili e che la patente si riveli un primo strumento utile per la necessaria qualificazione, principalmente delle imprese che operano nel privato o per conto proprio”. È il commento del presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli (nella foto), sull’entrata in vigore della patente a crediti, il cui decreto attuativo è stato pubblicato nella giornata di ieri. “La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un obiettivo primario, e in questo senso ricordiamo alle nostre imprese associate che fino a maggio 2025 è possibile presentare istanza per il rimborso delle giornate non lavorate dai dipendenti che svolgono i corsi di formazione obbligatori presso l’ente Sfera”. Intanto, dopo l’estate, l’attività dell’associazione costruttori riprende con diverse novità. “Sempre sul versante di essere quanto più vicini alle imprese e dare servizi reali – prosegue Firrincieli – abbiamo istituito alcuni servizi innovativi. Primo tra questi riguarda l’attività di divulgazione della procedura che sarà in vigore dal primo gennaio degli appalti pubblici. Si tratta del Bim (acronimo di Building Information Modeling), tecnologia informatica che stravolgerà il sistema della contrattualistica pubblica. Digitalizzare i contratti pubblici significa superare definitivamente l’idea della procedura di gara come mera predisposizione di documenti cartacei e sequenza di adempimenti burocratici, per condurre le amministrazioni e le imprese in una dimensione totalmente immateriale, nella quale diviene possibile gestire tutte le fasi del procedimento di acquisto in modalità telematica con piattaforme certificate. Giorno 3 ottobre, alle 15,30, nella nostra sede di viale dei Platani, è in programma una sessione informativa per imprenditori del settore, nostri associati, nella quale daremo informazioni su tutte le novità riguardanti la nuova piattaforma e la necessità delle imprese per potere partecipare dal 2025 ai bandi pubblici di importi superiori al milione di euro. Subito dopo, avrà inizio una sessione formativa per i tecnici delle imprese, che saranno messi nelle condizioni di leggere i bandi in Bim e presentare le offerte con questa tecnologia. Questi due eventi sono gratuiti per le imprese nostre associate”. I due momenti formativi saranno tenuti da una società di consulenza esperta nel settore selezionata da Ance nazionale. “Ma le novità non finiscono qui. Infatti sono in programma altri due eventi: uno sulle macchine intelligenti e uno sul nuovo sistema di tracciamento e smaltimento dei rifiuti, anche edili, di cui presto daremo comunicazione”, conclude Firrincieli.