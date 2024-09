“Con il collega assessore allo Sport Fabio Prelati, abbiamo effettuato un sopralluogo all’interno del campo Emaia dove è in corso di riqualificazione l’impianto di calcio per l’ammontare di 750mila euro grazie a fondi Pnrr intercettati dall’amministrazione comunale con la guida del sindaco Francesco Aiello”.

Lo dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, mettendo in rilievo la sinergia collaborativa tra assessorati che ha prodotto frutti molto interessanti “tantoché – aggiunge Nicastro – è probabile che già entro le prime due settimane di novembre l’impianto possa essere consegnato alla città. Abbiamo preso atto che i lavori sono entrati nel vivo, dopo che già erano state realizzate le procedure di efficientamento energetico, con l’allocazione della vasca e, quindi, con le fasi di inerbimento vero e proprio. Mi preme sottolineare che, tramite la collaborazione con l’assessore Prelati, è stato possibile rendere edotta di questo percorso la Lega nazionale dilettanti per ottenere l’omologazione. Ragione per cui, grazie al manto erboso di ultimissima generazione che sarà installato, avremo l’opportunità di potere contare su un campo con tutti i crismi e allestito secondo le prescrizioni vigenti”. “Intendo, altresì, evidenziare – continua l’assessore Nicastro – che, al contrario di quanto sostenuto da certa opposizione, le delibere di indicazione esitate dalla precedente amministrazione a gestione commissariale non avrebbero avuto alcun esito se non ci fosse stato un seguito concreto e operativo da parte della Giunta Aiello che si è spesa a tutte le latitudini per portare a casa questo importante risultato. Ancora una volta voglio sottolineare il grande lavoro svolto dal personale dei due assessorati che, sempre grazie al coordinamento del sindaco Aiello, stanno bruciando le tappe per fare in modo che l’iter possa essere completato nei tempi previsti. Ringrazio, ovviamente, l’assessore Prelati per la capacità di collaborazione che si è saputa instaurare e che ha prodotto buoni frutti in chiave futura. Un metodo di lavoro di certo da utilizzare anche per il futuro” (nella foto da sinistra Prelati e Nicastro).