Il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza si appresta a vivere la prima giornata di questo campionato di Eccellenza – Girone B in casa, davanti al proprio pubblico e a tutta la città. Una gara mai banale che porta con sé grandi emozioni e voglia di far bene per dare continuità al risultato ottenuto con la Leonzio.

Il Mazzarrone ha pareggiato la sua prima in casa contro lo Sport Club Palazzolo, formazione che i rossoblù conoscono bene dopo le due gare di Coppa Italia. La sfida si appresta ad essere una grande partita con gli ospiti che possono contare su ex come Famà e Strano.

L’obiettivo sarà quello di indirizzare sin da subito la gara con un buon atteggiamento, scendere in campo dimostrando il proprio carattere e la fame che dovrà contraddistinguere i ragazzi guidati da Pasquale Ferrara (nella foto), fino al termine della stagione.

“Sarà una grande partita, non è la prima in casa visto che siamo già scesi in campo al Vincenzo Barone contro il Palazzolo, ma di certo la prima di campionato in casa è una gara di grandi emozioni – dichiara mister Ferrara – Dovremo dare il massimo con caparbietà e avere l’atteggiamento giusto sin dai primi minuti di partita. Sappiamo quanto i nostri tifosi siano importanti per le sfide casalinghe e per loro dobbiamo lottare su ogni pallone. Il Mazzarrone è una squadra ben costruita e ben allenata, ci sono uomini di esperienza in ogni reparto e dovremo essere bravi a non sottovalutare l’avversario nemmeno per un istante, per questo sono convinto che dovremo guardare solo a questa partita e mai alla prossima di Coppa Italia se non Domenica sera. Lo sport ti da tutto ma tu devi dare tutto allo sport, questo deve essere un motto fondamentale per noi”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida delle 15,30 al “Vincenzo Barone” di Modica contro il Mazzarrone:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Pettinato, Rallo, Rossi.

Centrocampisti: Incatasciato, Kondila, Maimone, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Margaritini, Susino, Vitelli.