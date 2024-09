La Virtus migliora giorno dopo giorno e anche l’ultima sfida di preseason, in casa contro Agrigento, ne è la testimonianza: le squadre si aggiudicano due quarti a testa, con il saldo finale a favore della Fortitudo (+3), ma per i ragazzi di Recupido ci sono progressi tangibili, sanciti dalle parole del coach. “Queste partite ci fanno benissimo perché ci preparano al clima campionato – dice l’allenatore virtussino – Ci hanno permesso di cimentarci in un cinque contro cinque ad alta intensità, che in allenamento non siamo riusciti a fare spesso. Per questo a volte arriviamo in debito d’ossigeno e cediamo un po’ alla frenesia. Ma nel complesso sono contento e non ho nulla da dire sull’impegno e sull’atteggiamento dei giocatori. Giochiamo ancora a tratti, ci sono cose da affinare, ma i margini di crescita sono enormi”. Nella sfida di ieri al PalaPadua si è vista una Virtus molto tonica nei primi due quarti, con due protagonisti in attacco: prima è toccato a Ugo Simon, 11 punti nella prima frazione; poi a Nicolò Bertocco, salito in cattedra nel secondo parziale con dieci punti di fila (già 15 all’intervallo), che hanno permesso alla formazione di casa di rimontare il gap e imporsi per 22-19, grazie a ottime percentuali ai liberi e 10 assist di squadra (alla fine saranno 19). In qualche occasione si è rivisto il gioco che piace a Recupido, fatto di difesa dinamica, recuperi e contropiede (chiusi in un paio di occasione dai canestri di Franco Gaetano). Cresce in cabina di regia l’apporto di Erkmaa, così come quello di Gloria sotto i tabelloni. Molti minuti anche per i giovani Tumino e Mirabella. Fra una settimana si fa sul serio, con la prima gara di campionato, al PalaPadua, contro il Basket Brianza Treviglio. Poi l’infrasettimanale a Faenza e nuovo turno casalingo contro Lumezzane. Sarà un inizio rovente: “Credo che nessuno degli allenatori ami partire con tre gare in una settimana – conclude coach Recupido – ma questo è il calendario e ci adattiamo”.Erkmaa 12, Piscetta 4, Bertocco 15, Simon 16, Gloria 6, Tumino, Vavoli 6, Cascone, Gaetano 15, Mirabella 5, Guastella, Ianelli 4. All.: RecupidoRizzo, Erhaghewu 2, Orrego 2, Caiazza 19, Piccone 10, Scarponi 11, Martini 11, Chiarastella 4, Morici 6, Peterson 4, Miccoli 7, Corral 3, Disibio 8. All.: Quillici27-25; 22-19, 17-21, 18-22.