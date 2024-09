Inaugurata ieri pomeriggio l’. Come annunciato nei giorni scorsi, ilè presente in una location di prestigio:sede del Comune. Nella prima giornata, grandissimo interesse è stato mostrato dai visitatori per la mostra archivistica “Il cioccolato di Modica nelle carte dei Grimaldi”. Ventiquattro pannelli che ripercorrono la storia del cioccolato a marchio Igp. Ha incuriosito i tanti, anche l’area dedicata al Poligrafico e Zecca dello Stato in cui pannelli illustrativi descrivono il valore del Passaporto digitale, ovvero un sistema di tracciabilità dei prodotti agroalimentari certificati, il quale contrassegno il cioccolato si pregia di aver ottenuto. Preso d’assalto da curiosi avventori, per tutta la giornata e fino a sera tarda, il laboratorio permanente Chocolab guidato dal prof. Giovanni Roccasalva e con l’assistenza di 6 studenti dell’Alberghiero Principi Grimaldi di Modica. Al suo interno la dimostrazione della tecnica di produzione del cioccolato di Modica e nel pomeriggio l’intervento del primo maestro cioccolatiere del consorzio, Giuseppe Rizza che ha affascinato il pubblico narrando la storia del cioccolato di Modica, illustrando la tecnica di produzione e preparando una cotta di cioccolato con pistacchio di Raffadali dop. Non è mancata poi l’attesa degustazione di cioccolato all’arancia di Sicilia e al Sale di Trapani. La serata è proseguita con l’intervento del cioccolatiere Ottavio Aprile della azienda consortile Spadaro che si è esibito nella produzione del cioccolato di Modica con la tecnica del bagno maria interessando il folto pubblico. Presenti in Expo anche il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e l’on. Calogero Pisano, segretario della commissione Politiche dell’Unione Europea, cui il direttore del Consorzio, Scivoletto, ha fatto dono della barretta dedicata al G7. Anche oggi, domenica, il Chocolab entrerà in scena. Lo farà con l’intervento del cioccolatiere Damiano Agosta in rappresentanza di Nacrè e Ottavio Aprile della azienda consortile Spadaro. Per oggi domenica laboratorio permanente dell’Alberghiero Grimaldi di Modica con l’intervento del cioccolatiere Damiano Agosta in rappresentanza di Nacrè e Ottavio Aprile della Azienda Consortile Spadaro.