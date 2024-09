Giarratana, e non solo, è in lutto. Questa mattina è venuto a mancare Leonardo Fatuzzo (nella foto), colonna del rugby ragusano, a seguito di un incidente in bicicletta dopo il quale era entrato in coma.

“Siamo tristi, dispiaciuti, amareggiati e tanto troppo altro – si legge sulla Pagina Facebook del Ragusa Rugby – Come sempre, come faceva, in campo e fuori, Leonardo ha lottato come un leone mentre era in coma dopo un incidente con la sua bici, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Un abbraccio Leonardo, la comunità rugbistica ragusana e siciliana, oggi, piange con la tua famiglia, cui va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.

Il cordoglio è stato espresso anche da Lino Giaquinta, sindaco di Giarratana, di dove Fatuzzo era originario e risiedeva, e dall’amministrazione comunale.