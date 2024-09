Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio ed i controlli ad Alto Impatto predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto specifici servizi di controllo straordinario del territorio. Tali servizi, svolti sistematicamente in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza e aumentare la fiducia dei cittadini grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle forze dell’ordine. Particolare attenzione è stata altresì rivolta nell’ultimo fine settimana aldel capoluogo ibleo dove sono stati espletati dei mirati servizi adcon l’impiego di numerose pattuglie interforze della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione, la prevenzione dei reati in genere ed il puntuale rispetto delle regole. In tale contestonell’ultimo fine settimana, durante un controllo effettuato a Ragusa in zona viale del Fante, nei pressi di villa Margherita, sono stati rinvenuti 0,5 grammi di hashish ed il possessore è stato segnalato al prefetto per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state identificate complessivamentecontrollatied accertatecon conseguenti contestazioni delle violazioni nei confronti dei conducenti dei veicoli; sono stati altresì effettuatia soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Autorità giudiziaria e a misure di prevenzione personali.