Con l’incontro con i tifosi e il saluto della squadra ai supporters biancoverdi, al Bam di Ragusa, nel cuore della città, ha preso il via anche la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2024-2025. “E’un atto di amore verso la città e verso la squadra – ha detto Gianstefano Passalacqua, main sponsor del team – presentando l’iniziativa. Il regalo più grande che si possa fare alla squadra è quello di vedere un palazzetto gremito. Per questa ragione abbiamo deciso di proporre delle tariffe che possano avvicinare la città alla nostra squadra, ben consapevoli che il pubblico è il sesto uomo in campo”. Un precampionato positivo quello giocato dalla Passalacqua Ragusa che ha conquistato la terza edizione del trofeo Siram Veolia di La Spezia – tra squadre che militano in A2 -, dimostrando grinta e carattere, stesse qualità che con impegno quotidiano le giocatrici e tutto lo staff mettono in campo in ogni seduta di allenamento. “Da parte nostra l’impegno è massimo – dice la capitana, Chiara Consolini, che torna a Ragusa con l’ambizione e la voglia di vincere di sempre -. Il gruppo è già affiatato, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa stagione. Cosa mi auguro? Una ottima stagione e un tifo che possa accompagnarci e supportarci. Noi ce la metteremo tutta in campo sperando di contare su quel tifo speciale che chiunque sia passato da Ragusa, porta nel cuore”. Il costo di un abbonamento stagionale è di 30 euro, posto unico. Abbonamento ridotto a 20 euro per Under 25. Ingresso singolo 10 euro. Ingresso singolo ridotto a 5 euro per Under 25 e Over 60. Sarà possibile abbonarsi per tutto il mese di ottobre L’ingresso per la prima partita del campionato di A2 LBF Techfind, prevista al Pala Minardi il 6 ottobre alle 18.00 contro l’Alperia Basket Club Bolzano – iniziativa denominata ‘orgoglio biancoverde’ – sarà gratuito.