“Solidarietà piena al presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore (nella foto) fatta oggetto di bestiale intimidazione. Non faremo illazioni. Ma il metodo dell’attacco è mafioso, vergognoso”. Lo afferma il sindaco Francesco Aiello. “Il Consiglio comunale proprio in questo momento – chiarisce il primo cittadino – è impegnato in un passaggio cruciale a ridosso del voto sul Bilancio consolidato e la modifica dello Statuto della Vittoria Mercati. Gli autori di questa indegna aggressione puntano non solo al dileggio e alla diffamazione ma anche a screditare le istituzioni già fortemente colpite dallo scioglimento del Consiglio. E colpiscono con metodo infame e terroristico. Non ho dubbi sulla fermezza della presidente del Consiglio comunale a respingere il vergognoso attacco, a continuare il suo lavoro a difesa della nostra città e delle istituzioni cittadine. È chiaro che puntano a creare caos e confusione. Vi sono in città interessi che temono gli effetti del lavoro che si sta facendo per smantellare latrocini e aggregazioni di malaffare. Sul tavolo si ammassano minacce, insulti, tresche meschine, a difesa di circoli affaristici che soffrono per il pieno recupero di trasparenza e legalità al Comune di Vittoria. E si sentono a tal punto minacciati da colpire in maniera così vergognosa e sconcertante la presidente. In ragione di queste considerazioni invito la presidente Concetta Fiore a continuare nel suo lavoro. Non prevarranno. La città non può essere abbandonata nelle mani di questa gentaglia. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.