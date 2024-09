Morte naturale causata da un arresto cardiaco. E’ il motivo per cui si è registrato il decesso di un sub amatoriale, un ragusano di 61 anni. Nella tarda mattinata di ieri si era immerso nel tratto prospiciente la spiaggia del Palo Rosso, sul litorale di levante di Donnalucata. L’immersione non è avvenuta in acqua alta, ma appena rasente una delle dighe foranee che insistono sull’asse costiero.

Per l’uomo, seppur esperto nuotatore, non c’è stato nulla da fare. E’ stato notato dai bagnanti che si trovavano a riva. Era aggrappato alla boa che gli è servita da salvagente. Eseguite tutte le manovre di rianimazione dopo che è stato riportato a riva. Lo stesso è stato fatto dagli operatori del 118 nel frattempo chiamati ad accorrere sul posto. Ma non c’è stato alcunché da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Donnalucata. La salma è stata riconsegnata ai familiari.