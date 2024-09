Pozzallo è stato inserito nel Reimar (Registro dei Borghi Marinari di Sicilia) un’importante iniziativa volta a valorizzare e promuovere i borghi marinari siciliani insieme ad altri comuni . La firma del protocollo d’Intesa, che rende ufficialmente operativa la Rete Siciliana dei Borghi Marinari, era presente il vice-sindaco Raffaele Monte, che ha seguito l’intero iter istruttorio ed è avvenuta a Siracusa nell’ambito del workshop sul REIMAR – strumento di valorizzazione delle identità marinare per lo sviluppo locale in occasione del G7- Expo Divinazione. “Oggi – ha affermato Monte – ho avuto l’onore di firmare il protocollo per l’adesione alla Rete Siciliana dei Borghi Marinari che per noi rappresenta uno strumento importante che potrà presentare tante opportunità per la nostra città. Nell’ambito della Rete, infatti, con la regia del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, si creeranno le condizioni per valorizzare ancora di più e meglio le città nate sul mare. L’obiettivo è anche quello di creare sinergie tra i borghi per sviluppare iniziative comuni, che spaziano dall’enogastronomia alle tradizioni marittime legate alla cultura del mare”.

“Far parte del Reimar – afferma il sindaco Ammatuna – rappresenta un riconoscimento significativo per Pozzallo, già noto per la sua storia legata al mare, le sue spiagge, il suo porto e le sue tradizioni. Questo progetto mira a preservare le tradizioni, la cultura e l’identità storica dei centri costieri dell’isola, incentivando il turismo sostenibile e la salvaguardia del patrimonio culturale marittimo”.