Domani è giorno di festa a Monterosso Almo. Si celebra, infatti, l’ultimo degli appuntamenti religiosi estivi, sebbene l’autunno sia, in realtà, subentrato da qualche giorno. Stiamo parlando di Maria Santissima Bambina e degli eventi esterni che ne caratterizzeranno la giornata. Alle 7,30 ci sarà il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe che annunceranno il giorno di festa. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Anna. Alle 9 il giro del corpo bandistico per le vie del paese. Alle 11,30 l’uscita del simulacro di Maria Santissima Bambina e la prima processione per le seguenti vie: Principe di Piemonte, Pagano, Naselli, Adua, Giovanni XXIII, Veneto, Sturzo, Adua, corso Umberto, Meli, XXV Aprile, corso Umberto e rientro nella chiesa di San Giovanni.

Alle 16 in piazza Rimembranza la tradizionale cena. Alle 19 la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giovanni. Alle 20 la seconda processione per le seguenti vie: Roma (fino o tunnu), piazza Sant’Antonio, via Vittorio Emanuele, piazza San Giovanni, Mercato, Principessa Maria del Belgio, Fogazzaro, Kennedy, Adua, corso Umberto, Tre Croci, Otto Marzo, Tre Croci, corso Umberto e rientro nella chiesa di Sant’Anna. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino, si è occupata di effettuare un’azione di pulizia straordinaria lungo il tracciato delle due processioni. Alle 22,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fuochi Chiarenza di Belpasso.