Una vittoria fondamentale per il Modica Calcio in un campo difficile come quello di Santa Teresa di Riva contro la Jonica. Belluso (nella foto) regala una vittoria di rigore, lo stesso procurato da Idoyaga che lascia la battuta al compagno di reparto.

Primo tempo difficile con la Jonica che inizia a pressare e al 4’ arriva dalle parti di Pontet con il tiro di Titizian che manda alto da buona posizione. Al 7’ ancora i padroni di casa in avanti, questa volta ci mette i guanti Pontet sulla girata di Flavio. I rossoblu si fanno vedere per la prima volta con Schembari che prova il tiro ma risulta essere troppo lento per impensierire il portiere avversario. Al 19’ ci prova ancora il Modica, questa volta Idoyaga lancia Belluso che prova il tiro ma è troppo incrociato e finisce fuori. Al 21’ ci prova anche Idoyaga, ma il suo pallone è bloccato da Quartarone. Al 23’ una buona azione dei padroni di casa che arrivano in porta con Alegria che salta Pontet e sul tiro a porta vuota trova pronto Mollica a buttare il pallone fuori dal campo.

Nella ripresa Modica che parte deciso e con un piglio diverso, dopo soli 11’ Belluso arriva davanti la porta e prova un bel tiro che si stampa sul palo. Un minuto più tardi, sulla ripartenza, si invola Alegria che infastidito da Mallia si lascia ipnotizzare dal portiere. Al 19’ è la volta di Arquin che si invola verso la porta, il suo tiro da posizione defilata si stampa sull’esterno della rete. La spinta rossoblu è il preludio al gol, al 21’ Idoyaga viene atterrato in area e l’arbitro non può che fischiare il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Belluso che spiazza Quartarone e fa esultare il pubblico modicano giusto allo stadio per sostenere la squadra. Difesa granitica e gestione della palla fanno il resto fino al triplice fischio finale.

“Sapevamo di venire a giocare una partita difficile e siamo stati bravi a gestirla e portarla a casa – dichiara mister Pasquale Ferrara a fine gara – Sono contento dei miei perchè venivano da uno scontro che ha portato via diverse energie come la partita di coppa contro il Vittoria. Vincere non era facile ma ci siamo riusciti anche grazie alla prova di Rossi, alla prima da titolare, con tutti i reparti che si sono compattati per raggiungere il massimo risultato. Sono contento per Belluso perché si meritava un pomeriggio come questo, è stato uno dei nostri primi acquisti ed è importante per questa squadra”.

JONICA – MODICA CALCIO 0-1

Jonica: Quartarone, Micalizzi (38’ st Verdura), Staris, Ibanez, Savoca, Tosolini, Paparelli, Titizian, Dos Santos Silva (51’ st Lanza), Gjurchinoski (21’ st Pereira), Alegria. Panchina: Kuzlov, Romeo, Leotta, Talotta, Pereira, Santoro, Lanza, Verdura, Maldonado. Allenatore: Vincenzo Famulari

Modica Calcio: Pontet, Mollica (5’ st Messina), Rallo, Mallia, Schembari, Incatasciato, Maimone (31’ st Kondila), Rossi, Arquin, Idoyaga, Belluso (31’ st Vitelli) Panchina: La Licata, Denaro, Cacciola, Messina, Success, Susino, Margaritini, Vitelli, Kondila. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: Belluso rig. (M)

Ammoniti: Tosolini, Micalizzi, Gjurchinoski (J), Pontet, Maimone, Schembari (M)