Il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la corretta viabilità e la sicurezza nel territorio comunale sono tre degli obiettivi che l’assessore Massimo Dibenedetto, di concerto con il sindaco Innocenzo Leontini, hanno perseguito. A certificare l’ottimo risultato sono i numeri che mostrano l’efficienza della squadra messa in campo per fronteggiare gli incivili. “Abbiamo contrastato duramente – afferma il sindaco Leontini – chi, specialmente nella stagione estiva, ha messo in pericolo l’equilibrio igienico sanitario del nostro territorio, l’immagine della nostra città e, fatto non trascurabile, le casse comunali e le tasche degli ispicesi che hanno risentito delle enormi spese di bonifica del territorio”. Solo nei primi nove mesi di questo anno sono state elevate 1358 sanzioni con un +168% rispetto al 2022. Di queste le 438 elevate sulla strada litoranea e punta Castellazzo evidenziano l’enorme lavoro svolto per contrastare il “parcheggio selvaggio” lungo la fascia costiera. Nella sfida all’abbandono dei rifiuti ben 835 sanzionati nel 2024, contro i 5 del 2022. “Un dato che voglio evidenziare – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – è che gli ispicesi hanno capito l’importanza di rispettare il proprio territorio. Dei sanzionati per l’abbandono dei rifiuti, solo 3 su 10 sono residenti ad Ispica. Quindi mi si permetta di dire che: Ispica non è sporca, ma è sporcata”. Questo duro lavoro ha permesso di tenere alta la percentuale del differenziato che altrimenti sarebbe scesa a livelli che avrebbero danneggiato l’immagine e le casse di questo Comune, mettendo in pericolo il mantenimento della bandiera blu. Questi sforzi hanno permesso anche di avere una città più sicura e pulita ed una fascia costiera più ordinata. Sono ormai un ricordo momenti in cui anche mezzi di soccorso come ambulanze o vigili del fuoco rimanevano intrappolati lungo il litorale. “È doveroso ringraziare – dichiarano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – il personale della Polizia locale, con in testa il comandante Filippo Pancrazi, e l’ufficio verbali coordinato dall’Ispettore Zocco per il lavoro svolto nonostante la penuria di personale. Grazie anche allo staff tecnico composto dal geom. Puglisi e Antonio Prossimo per aver messo in campo l’attrezzatura tecnica in collaborazione con il referente Ced Carmelo Borgia. Si tratta di donne e uomini che, con alto senso di responsabilità fanno sforzi per garantirci sicurezza e ordine. La lotta e il disappunto dei cittadini e nostro dev’essere rivolto agli incivili che abbandonano i rifiuti per strada o che scambiano le nostre strade per circuiti di formula 1″. “Nei prossimi giorni – concludono gli amministratori – avremo il piacere di ringraziare pubblicamente i cittadini che, con le loro gesta, hanno testimoniato l’alto senso di civiltà. In quella circostanza avremo anche la possibilità di far vedere, pur nel rispetto della privacy, le foto e video eclatanti di “sporcaccioni” che a volte rasentano il ridicolo e la barbarie”.