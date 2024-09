Monterosso Almo in fermento, ieri, per tutta la giornata, in occasione dell’ultima delle feste religiose del periodo estivo, ormai, in realtà, concluso da qualche giorno. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti spiritualmente più intensi che animano la comunità dei fedeli. La novità di quest’anno è stata caratterizzata dalla presenza del nuovo arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, che ha preso possesso della parrocchia nei giorni scorsi. Il simulacro di Sant’Anna e di Maria Santissima Bambina è stato portato in processione per due volte lungo le vie del centro montano, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. In mattinata, c’era stata l’uscita del simulacro dalla chiesa di Sant’Anna. Ha preso poi il via il corteo processionale snodatosi per le strade principali di Monterosso Almo, salutato in maniera festante da tutti i residenti e dai visitatori presenti. Il simulacro è rientrato, quindi, nella chiesa di San Giovanni.

Nel pomeriggio, un altro momento significativo è stato caratterizzato dalla tradizionale cena, tenutasi in piazza Rimembranza, con la vendita di tutti i doni messi a disposizione dai fedeli per la raccolta di fondi a fini benefici. In serata, dopo la messa presieduta dall’arciprete, la seconda processione con il simulacro che è uscito dalla chiesa di San Giovanni e il cui transito, anche in questo caso, ha interessato le vie principali del centro montano. Per l’occasione l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha effettuato un’azione di pulizia straordinaria per rendere decorosi i luoghi interessati dalla festa. Dopo il passaggio in corso Umberto, il simulacro è rientrato nella chiesa di Sant’Anna. Non prima, però, di avere assistito, in piazza San Giovanni, allo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fuochi Chiarenza da Belpasso che ha riscosso il plauso di tutti i presenti. E’ andata in archivio, dunque, un’edizione della festa che, ancora una volta, è risultata molto partecipata anche perché capace di coinvolgere tutti i fedeli e i devoti di Maria Santissima Bambina che, a Monterosso Almo, sono davvero numerosi.