La sede Cna di Comiso ha ospitato un importante incontro al fine di chiarire e cercare possibili soluzioni in riferimento ai problemi determinati dalla scadenza del Piano regolatore generale della città di Comiso.

La settimana scorsa, i rappresentanti di un gruppo di imprese presenti insieme con i loro tecnici professionisti, hanno manifestato alla organizzazione di categoria una certa preoccupazione dovuta al blocco dei progetti per la decadenza dello strumento urbanistico. Per tale motivo la Cna ha incontrato l’assessore al ramo, Dante Di Trapani, per comunicare il problema che stanno vivendo le diverse attività del comparto costruzioni e fissare con lo stesso un incontro. Il confronto, che si è tenuto venerdì scorso nella sede comunale della Cna, è stato caratterizzato da intensi momenti di dibattito, in cui gli operatori del settore costruzioni (imprese e tecnici) hanno manifestato all’amministrazione comunale le proprie preoccupazioni, sottolineando come servano misure urgenti per affrontare la tematica. L’assessore Di Trapani, nel rassicurare gli operatori presenti, ha spiegato come l’amministrazione, sollecitata dalla Cna, stia già individuando possibili soluzioni che possano sbloccare la questione, venendo così incontro alle legittime richieste del comparto.

La Cna, nel ribadire quanto sia importante trovare una risposta e nell’apprezzare la disponibilità dell’assessorato, continuerà nella propria azione di sollecito affinché si possa trovare un concreto riscontro ad un problema che vede coinvolte numerose attività del comparto costruzioni.