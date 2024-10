Sabato 5 ottobre al PalaMinardi di Ragusa scende in campo la nazionale italiana di basket in carrozzina per la “Partita della Vita”. Un happening di sport e spettacolo per sostenere i diritti delle persone con lesioni al midollo spinale che rientra nell’ambito del progetto “Mielolesioni traumatiche e non”.“È un evento il cui ricavato sarà devoluto alla Faip Sicilia – ha affermato Antonio Iacono responsabile scientifico del progetto – per le sue attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale e una parte dell’incasso stesso sarà disponibile per l’implementazione e la divulgazione dello sport nelle persone diversamente abili del territorio ibleo. Vogliamo inoltre accendere i riflettori sul tema delle mielolesioni traumatiche e non, sensibilizzare e informare i cittadini sulle attività di prevenzione e sui rischi connessi a comportamenti pericolosi”.Tantissimi i momenti in programma dalle 18 per promuovere il basket inclusivo anche con il coinvolgimento di una selezione scolastica di Ragusa e Modica, la cui vincente si aggiudicherà il Trofeo “Partita della Vita”. Alle 20,30 entrerà in campo la nazionale di basket Paralimpica insieme alla Passalacqua e alla Virtus per un momento ufficiale di presentazione. Alle 21 prenderà il via il 3° trofeo Partita della Vita intitolato al compianto Gaetano Gebbia. Negli intervalli lunghi alcuni personaggi vip seduti sulle carrozzine sportive faranno delle competizioni con i giocatori della nazionale. Dopo la premiazione è previsto il dj set per una grande festa. L’evento è sostenuto da Regione, Libero consorzio comunale di Ragusa e dai Comuni di Ragusa e Modica.