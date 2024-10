Un valido banco di prova per misurare la crescita di tutta la squadra. È stato questo il resoconto dell’allenamento congiunto che ieri sera l’ha disputato al “con ladell’ex. Il sestetto reggino sarà anche il primo avversario deidi coachche saranno ospiti il 13 ottobre alle 18 die compagni nella prima giornata del campionato di Serie A3. Un allenamento congiunto che ha messo in luce pregi e difetti delle due squadre, ma coachnon può che essere soddisfatto della prova dei suoi che hanno vinto i quattro set che i due tecnici hanno deciso di far disputare per dare minutaggio a tutto il roster a loro disposizione. Tra i biancoazzurri è apparso già bene integratoche arrivato da poco anei due set che ha disputato ha fatto capire che può essere il valore aggiunto di un gruppo che pare abbia intrapreso la strada giusta. “Siamo alla sesta settimana di preparazione – dichiara a fine allenamento coach– dopo i test match conmi aspettavo esattamente questo, vale a dire prontezza fisica, preparazione tecnica e il nostro sistema di gioco che inizia a funzionare anche con i nuovi innesti eche si trova con noi da poco tempo. Abbiamo affrontatoche sarà la nostra prima avversaria in campionato, sappiamo il loro valore, ma sono soddisfatto della nostra prestazione perchè il risultato può essere un caso, ma non la prestazione. Venerdì ci alleneremo congiuntamente con la, ma gli spunti avuti ieri sono tutti positivi. Dobbiamo ancora migliorare nell’atteggiamento – continua – perché nel terzo set con un vantaggio di 5 punti ci siamo un po’ rilassati e abbiamo permesso adi recuperare e portarsi avanti di 1, ma poi siamo stati bravi a ritornare in partita. Quindi l’approccio alla gara e la mentalità prima e durante la partita è per me fondamentale. I valori umani dei ragazzi fanno sicuramente la differenza – conclude– sono un buon gruppo fuori dal campo una buona squadra in campo, ma bisogna crescere ancora sotto tutti gli aspetti, soprattutto su l’aspetto di squadra”. Tabellino:: 25/22, 25/20, 25/22, 25/23: Barretta, Raso 4, Capelli 16, Cavasin 9, Putini, Chillemi 10, Cipolloni 1, Tomasi, Buzzi 7, Italia 2, Matani 6, Padura Diaz 10, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano, Ass. Manuel Benassi: Stufano 6, Gallipò 1, Spagnol 7, Picardo 1, Esposito 1, Lamp 10, Murabito 1, Pugliatti, Laganà 16, Soncini 9, Lazzaretto 11, De Santis (L1), Lopetrone (L2). All. Antonio Polimeni, Ass: Gabriele Marchetta.