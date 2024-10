Un’azione vile, censurabile. E non è la prima volta che accade. Abbandonato un sacchetto con alcuni cuccioli al loro interno. E’ accaduto nel fine settimana a Frigintini, come raccontano i volontari del Rifugio di Giulia, il canile comunale di Modica che raccoglie randagi, li cura e fornisce loro abbondanti pasti. Una persona senza scrupoli abbandona un sacchetto nella frazione di Frigintini, con due cuccioli. Un maschio e una femmina. Uno si salva, l’altro viene trovato morto. Dopo qualche ora, un passante, sempre nello stesso punto dove sono stati trovati i due cuccioli, scorge un altro sacchetto con quattro cuccioli. Sia per la prima che per la seconda, vengono avvisati i volontari del canile comunale, i quali, per ben due volte, si precipitano sul posto per prestare le prime cure. I cuccioli del primo e del secondo sacchetto sono somiglianti in tutto. È lecito pensare che a compiere la spregevole azione sia stata la stessa mano.