A pochi giorni dall’inizio del Giubileo della Diocesi, la Chiesa di Ragusa ha vissuto lunedì sera un altro momento solenne accogliendo all’interno del suo presbiterio due giovani che hanno concluso il cammino di preparazione al sacerdozio. In coincidenza con la festa della Madonna del Rosario,(nella foto). È stato un momento di festa e di gioia per tutti ma lo è ancora di più per le, dove i due giovani hanno maturato la loro vocazione, per la parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, dove hanno prestato il loro servizio, per la comunità del Seminario di Ragusa e per i loro compagni di studio e, ovviamente, per le loro famiglie che hanno saputo accogliere e custodire il desiderio di Giuseppe e Luca di consacrare la propria vita a Gesù. Giuseppe e Luca hanno saputo rispondere sì alla chiamata del Signore, così comeche, in coincidenza con la festa della Dedicazione della basilica Lateranense. Il vescovo ha invitato tutti a pregare per questi giovani e perché ci siano sempre più giovani che sappiano rispondere sì alla vocazione al sacerdozio.