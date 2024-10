Riapre la via Roma nel tratto tra via Sant’Anna e via Salvatore. Lo annuncia l’assessore alla Mobilità e ai Centri storici, Giovanni Gurrieri: “A causa del prolungarsi degli importanti lavori per il contrasto al rischio idrogeologico di via Palermo, viene riaperto al traffico veicolare il tratto di via Roma compreso tra via S.Anna e via Salvatore. Un intervento necessario per favorire la circolazione in questa parte nevralgica del ventro, che merita ordine e decoro. Per delimitare l’area carrabile è quindi in corso l’installazione di apposite fioriere anziché transenne o catene”.