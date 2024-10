Questa mattina l’onorevole Ignazio Abbate ha presenziato presso l’ospedale Guzzardi di Vittoria alla consegna dei lavori che permetteranno di dotare il nosocomio vittoriese di due moderne apparecchiature, una Tac 18 strati ed un sistema radiologico fisso. Entrambe saranno a disposizione del pronto soccorso ma all’occorrenza potranno rispondere alle esigenze degli altri reparti. L’importo complessivo finanziato grazie ai fondi del Pnrr è di 800mila euro, divisi in 530.000 per la Tac Philips 128 strati e 270.000 per l’apparecchio radiologico fisso telecomandato digitale.

“L’acquisto di queste due preziose apparecchiature – ha commentato l’onorevole Abbate – rientra nel piano di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero che stiamo portando avanti nei presidi della provincia di Ragusa come dimostrano le installazioni presso gli ospedali di Ragusa e Modica. L’ospedale Guzzardi ha un bacino di utenza enorme ma risulta assolutamente sottodimensionato in quanto a dotazione tecnologica. Oggi è un momento molto importante perché, una volta ultimati i lavori, il pronto soccorso sarà in grado di venire incontro all’enorme richiesta di esami che quotidianamente arrivano. Siamo consapevoli del gap da recuperare rispetto ad altre strutture sanitarie siciliane e insieme alla direzione sanitaria stiamo lavorando costantemente per rispondere il prima possibile alle esigenze dell’utenza ipparina”.