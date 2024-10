Hanno già preso il via i lavori per la realizzazione dell’impianto polisportivo all’interno dell’Emaia. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che parla di “un’altra promessa mantenuta da parte di questa amministrazione comunale retta dal sindaco Aiello e da parte dell’assessorato ai Lavori pubblici considerato che c’è stato il grande impegno da parte soprattutto degli uffici nell’intercettare i finanziamenti del Pnrr e nell’espletare, poi, le relative pratiche”. Il finanziamento ammonta a due milioni di euro ed è stato possibile accelerare le relative procedure grazie all’articolo 14 del Testo unico dell’edilizia dopo il pronunciamento positivo in tal senso da parte del Consiglio comunale.

“La nostra amministrazione – continua l’assessore Nicastro (nella foto) – ha pensato anche alle attività sportive e lo testimonia la creazione di questa infrastruttura nel rispetto, tra l’altro, dei termini imposti dalla stringente procedura del Pnrr. Ringraziamo, dunque, il sindaco Aiello per la sua guida, gli uffici e l’assessore allo Sport Fabio Prelati con cui si è instaurata una proficua sinergia per le esigenze della nostra collettività. La nostra si sta dimostrando sempre di più la giunta municipale del fare ossia un’amministrazione comunale che un anno prima intercetta i finanziamenti, tiene informati i cittadini nel comunicare che il traguardo è stato raggiunto e che poi va dritto alla meta nella realizzazione delle opere pubbliche. Al di là delle polemiche di certa opposizione, che ritiene che la nostra sia una giunta fortunata perché c’è stata la possibilità di usufruire dei fondi Pnrr, vorrei precisare che queste misure devono essere gestite bene e se ciò non accade in base alla tempistica e alle ristrettezze della presentazione dei progetti il Pnrr può diventare un’arma a doppio taglio. E, in ogni caso, alle polemiche rispondiamo con i fatti e i fatti sono che l’amministrazione comunale intercetta i finanziamenti, lavora e realizza le opere pubbliche”.