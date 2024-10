Arturo Schininà, promettente atleta quattordicenne ragusano (numero velico ITA 818), si è confermato campione italiano giovanile nella classe Under 17 del Windsurf Slalom “Foil” dopo la tappa conclusiva all’Isola d’Elba. Inoltre, ha ottenuto il titolo di vicecampione Italiano nella specialità Slalom “Pinna”. L’anno scorso, Arturo aveva già dimostrato il suo talento vincendo il titolo nella classe Under 15. Quest’anno ha alzato ulteriormente il livello delle sue prestazioni, affrontando e battendo atleti più grandi e affermati. In particolare, ha dominato tutte le tappe in cui ha gareggiato con il foil, confermando così la sua abilità e determinazione.Il Foil, una rivoluzionaria appendice immersa che permette alla tavola da windsurf di sollevarsi e “volare” sull’acqua sospinta dal vento, è diventato un simbolo di spettacolarità nelle competizioni nautiche, come abbiamo visto anche nella Coppa America con Luna Rossa. Questo strumento ha contribuito a rendere le regate ancora più entusiasmanti, permettendo ad atleti come Arturo di raggiungere nuovi traguardi. Il 2024 è stato un anno straordinario per Arturo, che a luglio ha conquistato anche il prestigioso titolo di Campione Europeo Ifca nella classe Under 15, durante la competizione svoltasi in Croazia. Il successo della vela ragusana nel windsurf slalom è legato agli atleti del circolo Marsa ‘A Rillah Yacht Club, oltre ad Arturo Schininà, Anche Diana Vicari (ITA 932) ha vinto il Campionato Italiano Giovanile femminile, e Daniele Benedetti (ITA 60) è attualmente al secondo posto nel Campionato Mondiale Professionistico PWA. Queste discipline sportive, estremamente tecniche e spettacolari, sono in grado di avvicinare i giovani al mare e alla vela, promuovendo uno stile di vita sano e a contatto con la natura. Grazie al clima favorevole del nostro territorio, è possibile praticarle durante tutto l’anno, ma molto si può ancora fare per incentivare la promozione di questi sport, che potrebbero anche attrarre un importante turismo sportivo destagionalizzato.