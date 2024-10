Imola si è appena sbloccata, in casa, contro la Bakery Piacenza. La Virtus deve ancora farlo. Domani sera, al PalaRuggi arriva la prima possibilità. Ce ne saranno delle altre, e anche parecchio ravvicinate (mercoledì prossimo il turno casalingo contro Vicenza), ma è quanto mai importante per Ragusa dare prova di aver assorbito l’impatto col nuovo campionato, anche e soprattutto a livello emotivo. Imola è una squadra quadrata, d’esperienza, che recupera il play (e capitano) Fazzi dopo alcuni mesi d’assenza per infortunio: il padre Cristiano giocò anche a Ragusa. L’Andrea Costa annovera tra le proprie fila uno dei migliori realizzatori del campionato di B Nazionale dopo tre partite: lo sloveno Maks Klanjscek, 25,7 punti di media in 27’ di utilizzo, sta tirando con il 58 per cento da tre punti. Toniato, Restelli e Filippini sono gli altri che viaggiano in doppia cifra, Chiappelli recupera quasi 11 rimbalzi a serata. “E’ una squadra attrezzata, con giocatori esperti e di categoria, con un tifo molto caldo – commenta l’assistant coach della Virtus, Massimo Di Gregorio (nella foto) -. Dovremo fare una partita consistente e solida”. Più che guardare al valore delle avversarie, però, la Virtus ha bisogno di guardarsi dentro e acquisire fiducia: “Questa settimana abbiamo lavorato bene – dice Di Gregorio – E’ chiaro che dopo tre sconfitte consecutive diventa più un discorso psicologico che tecnico. L’obiettivo è avere più continuità di rendimento per tutto l’arco dei 40’, e non solo mettere in campo sprazzi di buona pallacanestro e buona difesa, come è accaduto nelle prime gare”. Contro l’Andrea Costa si gioca domani alle 20.30: la partita sarà arbitrata dai signori Chiarugi di Pontedera e Rinaldi di Livorno e verrà trasmessa per gli abbonati sui canali di Lnp Pass.