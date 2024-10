Anche quest’anno l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa ha partecipato alle iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale della vista che Iapb Italia Ets ha predisposto per sensibilizzare i cittadini. In particolare, l’Uici ha organizzato un banchetto informativo negli spazi antistanti l’ambulatorio di via Perlasca. “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ti aiuta a farlo” è stato lo slogan scelto per il 2024. Attraverso gli occhi, infatti, gli esseri umani ricevono più dell’80% delle informazioni che giungono dall’ambiente circostante: la nostra vista è tanto preziosa quanto delicata: come possiamo difenderla?

“Lo slogan di quest’anno – chiarisce il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – mette in primo piano la prevenzione attraverso controlli oculistici periodici. In alcune malattie dell’occhio, infatti, la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi e quando il problema si manifesta il danno è ormai irreversibile. Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone. Il rischio di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della vita media. La prevenzione è il modo migliore per conservare la vista per tutta la vita”. In alcune malattie dell’occhio la perdita della vista è lenta e senza sintomi: ci si adatta gradualmente e quando ci si accorge del problema, il danno è ormai avanzato e irreversibile. Durante le campagne di prevenzione delle malattie della vista realizzate da Iapb Italia, circa il 40% delle persone visitate erano a rischio o avevano già problemi agli occhi, più o meno seri, senza saperlo. Quasi tutte le malattie dell’occhio possono essere gestite se individuate in tempo. Solo il medico oculista (anche detto medico oftalmologo) ne ha la competenza. “Come sempre – conclude Albani – mettiamo a disposizione il nostro ambulatorio di via Perlasca per chiunque volesse. E’ un modo per prendersi cura della vista e per cercare di monitorare cosa non va. Anche quest’anno, ci siamo mossi per sensibilizzare la cittadinanza. E’ importante monitorare la vista periodicamente. Continueremo a fare sentire sempre la nostra voce in questo senso”.