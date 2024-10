Il cartellone della nuova rassegna “Ragusa Ride” è già pronto. Spazio al teatro comico di qualità nell’accogliente scenario del teatro Badia di corso Italia 103. Sono in cartellone sei spettacoli pomeridiani per altrettante domeniche oltre a due spettacoli fuori rassegna in programma il sabato. Si comincia il 24 novembre con la compagnia Palco Uno che proporrà Gobba a Levante. L’1 dicembre, poi, sarà la volta di Mania Creativa che porterà in scena Mia nipote si chiama Giulia. Si continua l’8 dicembre con la Nuova compagna Cassibile che rappresenterà Voglia di Borotalco. Il primo appuntamento del nuovo anno è previsto per il 12 gennaio con la compagnia Piccolo Borgo Antico Lipari che proporrà Morte apparente. Il 26 gennaio tornerà Mania Creativa stavolta con Amore coniugale mentre la rassegna si concluderà il 9 febbraio con gli Amici del teatro di Chiaramonte che rappresenteranno Biscotti alle noci.

“Il livello degli spettacoli, per quanto riguarda questo ambito del teatro comico, è molto alto – afferma il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – e speriamo naturalmente che possano essere seguiti da un pubblico sempre più eterogeneo. Stiamo partendo con la comunicazione già ora per dare spazio a chi vuole abbonarsi e opzionare il proprio posto. Quest’anno, nostro malgrado e dopo 10 anni di attività, per far fronte al continuo aumento dei costi di gestione, abbiamo dovuto incrementare il prezzo degli spettacoli. Siamo certi che troveremo il nostro pubblico sempre vicino e presente a sostegno dei nostri sforzi. La novità sarà però quella di proporre un notevole risparmio con la promozione “Teatro&Pizza” grazie alla collaborazione con il ristorante “Capitolo Barocco” (stesso stabile del teatro). Si potrà infatti prenotare “Teatro&Pizza” a un prezzo molto conveniente (la pizza – a scelta fra 4 varianti – potrà essere consumata la stessa sera o entro i 5 giorni successivi). Confermata l’accoglienza col tè caldo e biscottini nella sala Blu nella fase di pre-spettacolo”.

Ecco i nuovi prezzi: ingresso solo Teatro € 12,50. Teatro&Pizza (bevanda compresa) € 22,50, Abbonamento Teatro: 6 spettacoli a € 68 anziché 75. Gli abbonati che ne faranno richiesta potranno ricevere il ticket pizza al costo di 10€.

Informazioni e prenotazioni al 333 4183839 (anche su whatsapp).