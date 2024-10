Sabato 19 ottobre 2024 ore 16.00 nella Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina prenderà avvio “ Ottobre Rosa-La Prevenzione… salva la vita– breve incontro con le associazioni a cui seguiranno una Passeggiata in Rosa ed un intrattenimento musicale;

Domenica 27 ottobre 2024 – Gita in Motocicletta organizzata dall’Associazione “Angeli in Moto” dedicata alle donne operate al seno con partenza da Ragusa e destinazione Modica. Seguirà un Incontro presso l’Hospice di Modica con i Volontari ed i Collaboratori LILT Ragusa e le Associazioni Inner Wheel di Comiso-Vittoria e di Monti Iblei di Modica per sviluppare ulteriori sinergie oltre a quelle già in atto, come il Progetto “Diamoci un Taglio” e la fornitura gratuita di visite ed ecografie gratuite alle persone svantaggiate.

Lain prima linea, nel territorio provinciale, per la campagna Mese Rosa Join the Fight: “Proteggi il tuo seno e vinci con la Lilt”. In occasione del mese rosa di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, quest’anno la Lilt – Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – presenta una campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne. Con il claim Join the Fight, le tre protagoniste di LILT for Women – Nastro Rosa 2024 invitano le donne a, sottolineando l’importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età. “In questa ottica, anche quest’anno la Campagna per la Prevenzione del Tumore al Seno avede iniziative per l’anticipazione diagnostica e appuntamenti per la divulgazione della filosofia della prevenzione oncologica nel territorio ibleo”, dichiara la presidente Maria Teresa Fattori (nella foto). In particolare:Con circa 60.000 nuovi casi l’anno, il cancro al seno è il tumore più diffuso nelle donne raggiungendo oltre il 30% di tutti i tumori femminili. Sono circa un milione le donne che hanno vissuto l’esperienza di un cancro al seno ed oggi sono sempre maggiori le, grazie alla diagnosi anticipata ed ai nuovi farmaci. Ecco perché siamo di fronte alla necessità di adottare nuove strategie operative finalizzate a raggiungere laper il cancro al seno. Tre le linee di strategie proposte dalla: • Uniformità territoriale dello screening; • Follow-up programmabile per le donne colpite da tumore al seno; • Coinvolgimento diretto del mondo femminile scolastico con l’adozione di stili di vita corretti e pratica dell’autoesame.