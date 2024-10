“Il grafico a spaghetti del modello europeo mostra bene il sempre più probabile peggioramento del weekend, ma che potrebbe andare avanti anche la settimana dopo. Dal punto di vista termico, si vede come le temperature saranno sopra le medie di 3-4 gradi fino a venerdì, con nessuna pioggia prevista. Poi si avrà un calo delle temperature, con valori che si riporteranno intorno alle medie”. E’ quanto riportato sulla pagina Fb Meteo Ispica a proposito delle previsioni del tempo che riguarderanno anche la provincia di Ragusa. “Quello che ci interessa – è spiegato ancora – è il segnale della pioggia a partire da venerdì, segnale forte come non si vedeva da tempo. Vedete infatti come sono diversi gli spaghi che si impennano, alcuni di essi vanno addirittura fuori scala, il che significa possibilità di fenomeni di forte intensità anche per più giorni. Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti per avere i dettagli di questa configurazione meteorologica autunnale molto interessante”.