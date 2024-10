La Cna territoriale di Ragusa comunica di essere a disposizione delle imprese che intendono formalizzare la presentazione dell’istanza riguardante l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese aventi una unità operativa in Sicilia per l’abbattimento degli interessi corrispettivi relativi alle rate scadute nel corso del 2023 e pagati alla data del 31 marzo 2024, su finanziamenti per programmi di investimenti o per fabbisogno finanziario di capitale circolante, erogati da banche o intermediari finanziari e in essere al 1° gennaio 2024. E’ possibile rivolgersi presso le varie sedi Cna e prenotare l’inoltro della domanda. Si tratta, più nel dettaglio, di un contributo nei confronti delle aziende che, a causa dei tassi di interesse alti, si sono trovate in difficoltà visto e considerato che sono aumentate le rate. Sono state attivate tutte le sedi sul territorio per accogliere chi è intenzionato a presentare le relative istanze.

“Come nel caso della patente a crediti, per la quale stiamo assistendo centinaia di imprese – chiariscono il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale Carmelo Caccamo (entrambi nella foto) – anche in questa occasione, grazie a questa opportunità offerta dalla Regione e in particolare dall’Irfis, saremo accanto agli artigiani e ai commercianti. Siamo una grande associazione di rappresentanza che svolge un lavoro capillare nei vari Comuni iblei interpretando e raccogliendo i fabbisogni delle aziende”.