Il Comune di Ispica, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per quanto riguarda l’illuminazione del cimitero, ha affidato i lavori di manutenzione dell’impianto dei viali interni, del parcheggio e delle lampade votive ad una ditta per sei mesi. Questo permetterà di rispondere subito alle esigenze dei cittadini soprattutto in vista della ricorrenza dei defunti.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore di Fratelli d’Italia Tonino Cafisi. “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini – dichiara Cafisi – e abbiamo celermente dato riscontro ad un problema che oggettivamente creava un disagio. Come sempre lavoriamo per il bene della nostra comunità. Da subito abbiamo dato massima attenzione al cimitero sia per risolvere questo problema ma anche per quanto riguarda il suo completamento”

Anche per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Santoro questa notizia dimostra come sia fondamentale rispondere alle esigenze dei cittadini con fatti concreti. “Noi di Fratelli d’Italia abbiamo dimostrato dal primo giorno del nostro insediamento nella giunta di Leontini che alle polemiche preferiamo rispondere con la concretezza delle azioni perché i cittadini hanno bisogno di risposte. Ancora una volta, Fratelli d’Italia Ispica, si è fatta interprete delle legittime richieste dei cittadini per addivenire ad una soluzione concreta”.