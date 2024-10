Per l’anno accademico 2024/25, l’Unitre di Modica ha programmato l’attività del Laboratorio del Teatro Popolare che sarà curata da Saro Occhipinti e dalla moglie Ausilia Giallongo; due appassionati (nella foto) che hanno maturato una lunga esperienza nell’ambito del teatro amatoriale modicano che ora mettono, con lo spirito del volontariato che li anima, a disposizione degli associati. Occhipinti all’inizio ha militato in Compagnie teatrali amatoriali fin quando nel 1996 ha fondato, unitamente alla moglie, una sua Compagnia Teatrale, portando in giro per la Sicilia Commedie del Teatro tradizionale popolare, messe in scena tutte in Vernacolo Modicano, che hanno riscosso ovunque consenso di pubblico e di critica testimoniato dai numerosi premi vinti. Saro Occhipinti ha curato, principalmente, la regia dei lavori teatrali e ha dato un contributo notevole nella preparazione e realizzazione delle scenografie e dei costumi, sempre coadiuvato dalla moglie; poi la bravura degli attori e delle attrici, nonché del personale tecnico e di contorno, hanno dato lustro e successo al Gruppo. Con il Teatro Amatoriale Modicano prima e con l’Allegro Palcoscenico poi, ha realizzato ben 12 Commedie. Nel 1999 con “A carta canta” la Compagnia ha vinto “La Targa d’oro” alla Rassegna per Compagnie teatrali nazionali di Casteltermini; Rassegna organizzata sotto l’egida del Regista televisivo Michele Guardì. Inoltre Saro Occhipinti è stato Presidente provinciale delle Compagnie teatrali aderenti alla Federazione nazionale della Fita e nell’ultimo periodo della Uilt; in quest’ultima Federazione è stato pure consigliere regionale. Nel 2012, a seguito della crisi economica che ha colpito gli enti pubblici, molti dei quali si sono trovati in dissesto economico con l’impossibilità di onorare gli impegni assunti con le Compagnie Teatrali, è stato costretto alla chiusura della Compagnia, terminando così la sua esperienza. Resta comunque la passione che non potrà mai tramontare e che Saro e Ausilia inietteranno in questa nuova iniziativa nell’ambito delle Attività formative dell’Unitre di Modica.